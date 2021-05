Telegram si dà all’e-commerce: come guadagnare senza commissioni

Con l’ultimo aggiornamento, Telegram offre la possibilità agli utenti di guadagnare dall’app senza pagare alcuna commissione

Soprattutto negli ultimi mesi, Telegram sta cavalcando l’onda della crisi di WhatsApp con tantissimi nuovi aggiornamenti utili e funzionali per gli utenti. Solamente pochi giorni fa vi abbiamo parlato della possibilità di effettuare videoconferenze, come già succede con i vari Google Meet, Zoom, Skype e così via. All’interno dell’update, però, c’è un’altra novità molto interessante e di cui si è parlato poco.

L’idea degli sviluppatori è quella di rendere la piattaforma di messaggistica sempre più “tuttofare”, con tante funzioni diverse e che si discostando dalla semplice ricezione di messaggi. Il prossimo step è l’e-commerce, pare. Con l’update appena rilasciato, gli utenti potranno guadagnare facilmente e senza pagare commissioni.

Telegram, come funziona la modalità e-commerce nell’app

Già prima dell’ultimo aggiornamento, Telegram dava la possibilità ai venditori di pubblicizzare i propri negozi online. Bastava creare un bot legato al servizio che rimandava gli utenti, così da creare traffico e guadagnarci (seppur con le commissioni). Da oggi non è più così, grazie all’update reso disponibile solo pochi giorni fa. Adesso i clienti potranno effettuare acquisti su una qualsiasi chat di Telegram, sfruttando gli otto metodi di pagamento già approvati dalla piattaforma.

Una comodità in più per chi compra, ma soprattutto guadagni maggiori per chi vende. Non sono infatti previste commissioni di alcun tipo: il guadagno è totale. Una volta aver effettuato l’aggiornamento, si può accedere alla funzione sia da smartphone che da PC. Nulla di più semplice per ampliare il proprio mercato online.