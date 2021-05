Spotify sbarca su un nuovo social network: novità assoluta per gli utenti

Una importantissima novità è stata da poco annunciata: Spotify sbarca su un nuovo social network. Tutti i dettagli

All’interno dell’ampio mercato dello streaming musicale, non si può non menzionare Spotify. Stiamo parlando probabilmente del servizio numero uno al mondo, superiore a livello di numeri ai vari Apple Music o Prime Music. Continua il lavoro da parte di sviluppatori e dirigenti per allargare ad ancora più pubblico la piattaforma.

Grazie ad una partership stipulata con Facebook, presto il miniplayer sarà disponibile sull’app del social network. Una novità assoluta, che andrà inizialmente ad interessare 27 fortunati paesi e poi si allargherà anche all’Italia. Per usufruirne, sarà necessario – solo la prima volta – effettuare il login col proprio account. Qualora doveste disporre di un abbonamento Premium, potrete ascoltare musica senza limiti e al massimo della qualità.

Spotify, annunciati aumenti ai prezzi dell’abbonamento

Le novità non sono però finite qui per ciò che riguarda il mondo Spotify. Dopo l’ottima notizia riguardante l’integrazione completa con Facebook, è arrivato il momento di quelle brutte: aumenta il costo dell’abbonamento mensile. La novità entrerà in vigore già a partire dal prossimo 30 aprile, come sta avvisando l’azienda stessa con un comunicato ufficiale. Nello specifico, il prezzo ogni mese aumenterà di circa il 30%, e riguarderà tutti i piani Premium disponibili.

Una doccia fredda per tutti coloro che ormai si erano abituati a spendere una determinata cifra per godere di skip illimitati, qualità massima, riproduzione anche offline e assenza di pubblicità. L’azienda svedese ha comunque deciso di offrire un ulteriore mese allo stesso prezzo per tutti coloro che già sono abbonati: il rincaro entrerà così in vigore a partire da giugno.