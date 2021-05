Paola Perego commossa e quasi in lacrime per il congedo dal suo pubblico: “Per me è finita qui”. Ma in realtà potrebbe tornare sempre su Rai Due

Era partita come una scommessa, perché quella fascia pomeridiana per Rai Due è sempre stata delicata, ma alla fine ha avuto ragione lei. Paola Perego era tornata in video con ‘Il Filo Rosso‘, talk show alle 14 del sabato, e alla fine il suo bilancio può essere considerato più che positivo.

Già, perché con la puntata di oggi il programma della conduttrice milanese ha concluso il suo ciclo di trasmissioni, almeno per questa stagione televisiva. E lei non ha nascosto la commozione congedandosi dal pubblico. Ha confermato che era arrivata all’ultima puntata, senza spiegare se ci sarà un seguito (anche se è probabile) e ha ringraziato il pubblico con parole toccanti.

“Speriamo di avervi tenuto compagnia in tutti questi pomeriggi. Abbiamo provato, insieme a voi, a raccontare i legami più speciali, quelli che sono tenuti stretti da un filo rosso invisibile, che però c’è ed è importante. Ed io sono molto felice di avere condiviso queste emozioni con voi, davvero. Grazie a tutti”, ha detto.

Paola Perego ha affrontato un tema a lei molto caro: da due anni e mezzo è nonna di Pietro

Il filo rosso, tema portante del talk show, è quello che unisce i nonni ai nipoti. Un tema caro a tantissime famiglie italiane, ancora di più in questi mesi di pandemia che hanno costretto molte persone anziane a vivere in isolamento.

Lo sa bene anche Paola Perego che lo scorso autunno è stata colpita dal Covid come gran parte della sua famiglia. La pandemia a fine 2020 ha anche portato via per sempre suo padre, un dolore vissuto con grande compostezza ma anche con molta partecipazione.

E poi anche lei è nonna, del piccolo Pietro (nato dalla relazione di sua figlia Giulia con Filippo Giovannelli). Una gioia inattesa, almeno non così presto, e che per lei è stata come una benedizione. Prossimamente anche il figlio di Lucio Presta, suo compagno, diventerà padre perché la moglie Lorella Boccia è incinta, e quindi il tema nonni-nipoti in casa è sempre d’attualità.