Netflix, nuova stagione di una delle serie più amate: c’è la data!

Finalmente la quinta stagione di una delle serie Netflix più amate dagli utenti: è stata annunciata la data, fan in visibilio

Lucifer è tornato. Una delle serie Netflix con più spettatori, un must have degli utenti della piattaforma di streaming, il diavolo più amato del mondo sbarcherà nuovamente sugli schermi degli abbonati. A partire dal 28 maggio, in Italia, sarà disponibile la quinta – ma non ultima – stagione della serie TV.

Quella che verrà caricata sulla piattaforma, sarà la stagione “5B”. Le prime 8 puntate, infatti, sono già state pubblicate ad agosto 2020, lasciando col fiato sospeso i fan della serie TV e lasciandogli credere che sarebbe stata l’ultima. Tuttavia, Tom Ellis e tutto il cast hanno ricevuto tanto amore ed apprezzamento da parte del pubblico, pertanto è stata doverosa un allungamento della trama. In realtà, la serie Lucifer era già terminata alla stagione 3 su Fox, ma Netflix ha prelevato la serie TV ed ha accontentato migliaia di fan sparsi in tutto il mondo.

Netflix, Lucifer in streaming dal 28 maggio: le anticipazioni

Il 28 maggio, dunque, saranno caricate sulla piattaforma di streaming più utilizzata in Italia, Netflix, le restanti 8 puntate della stagione 5 di Lucifer. L’ultima puntata della prima parte della serie TV si è chiusa con Michael e Maze, da un lato, e Lucifer e Amenadiel dall’altro intenti a combattere quando vengono interrotti da una voce ed una forte luce: è Dio, loro padre che gli chiede di smetterla.

È la prima volta che, nell’arco delle cinque stagioni Dio appare tra di loro. È l’attore che interpreta Amenadiel ad aver rilasciato qualche piccola anticipazione: “Il mio personaggio sarà molto umiliato da Dio e mortificato per il proprio comportamento di fronte al padre, da fratello maggiore, avrebbe dovuto dare il buon esempio”.