Isola dei Famosi, crisi di pianto per un naufrago: “Non ce la faccio”

Crisi di pianto per un naufrago in Honduras, all’Isola dei Famosi gli umori vanno man mano a peggiorare e qualcuno non ce la fa più

L’Isola dei Famosi, quest’anno più che mai, ha creato molti dissapori in Honduras. Su Playa Palapa, al termine della puntata mandata in onda ieri, giovedì 29 aprile, registrata qualche ora prima ci sono state altre lacrime ed una crisi di pianto.

Questa volta, al centro delle lacrime di tristezza c’era Angela Melillo. A scovare la crisi di pianto della naufraga è stata Miryea Stabile che, in un primo momento, pensava si trattasse di gioia. In realtà, quando le si è avvicinata, la Melillo ha confessato: “Non ce la faccio più, troppe scorrettezze. Troppe cose brutte”.

Isola dei Famosi, cos’è successo ad Angela Melillo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Ad aver gettato nello sconforto la leader di una delle prime puntate dell’Isola dei Famosi, è stata la nomination di Gilles Rocca. Nell’ultima puntata, infatti, il naufrago è andato in nomination insieme a Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. Ad aver mandato verso l’eliminazione il fidanzato di Miriam Galanti è stato il gruppo dei Primitivi che, pare essersi organizzato per buttarlo fuori. Effettivamente Gilles non ha molti estimatori né dentro né fuori l’Isola, pertanto la sua nomination era abbastanza scontata.

Angela Melillo è stata subito confortata dai suoi compagni naufraghi, ma ha avuto un secondo confronto anche con Francesca Lodo. Quest’ultima, infatti, le recriminava il fatto di averli fatti passare per bugiardi.