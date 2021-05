GF Vip 6, spunta una clamorosa candidatura: “Voglio tornare nella casa”

Spunta una clamorosa candidatura per il prossimo GF Vip 6. Infatti un concorrente vorrebbe tornare nella casa: andiamo a scoprire chi è.

Sono settimane calde per la preparazione del GF Vip 6. Infatti nelle ultime settimane, Alfonso Signorini si è detto molto impegnato nella scelta dei nuovi concorrenti del reality. Il Grande Fratello delle celebrità ha convinto e sembrerebbe essere diventato appuntamento fisso di Canale 5. Nelle ultime ore, però, è spuntata una nuova candidatura.

Stiamo parlando di Francesca Cipriani, che ha rivelato la sua volontà di tornare nella casa più spiata dagli italiani. Così la showgirl ha lanciato un appello a Signorini, affermando: “Dopo tanti anni mi piacerebbe varcare nuovamente la porta rossa. Il GF Vip mi piacerebbe tantissimo sicuramente. Un reality bellissimo, il primo amore non si scorda mai“. La Cipriani ha poi ringraziato il reality che l’ha lanciata in televisione nel lontano 2006. Tornarci, per la biona showgirl, sarebbe quindi una grandissima emozione.

GF Vip 6, Francesca Cipriani lancia la sua candidatura: la risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha accolto l’appello di Francesca Cipriani per il prossimo GF Vip 6. Ma non solo, negli ultimi giorni il presentatore è tornato a parlare ai microfoni, presentando il piano per il futuro. Signorini ha ricordato che la macchina del Grande Fratello si è già messa in moto e la produzione sta pensando a cast ed opinionisti.

Inoltre il presentatore ha spiegato che sono stati vicino all’ingresso nella casa: Andrea Iannone, Giulio Berruti e Loredana Lecciso. Alfonso Signorini ha ricordato che il GF Vip non è di certo un lavoro in miniera nè una vacanza, ma devi essere comunque contento di partecipare. Andiamo quindi a vedere la lista di personaggi che si sono proposti.

PERSONAGGI PROPOSTI AL GF VIP:

Alex Di Giorgio, nuotatore;

Amedeo Goria, giornalista;

Andrea Iannone, pilota;

Arisa, cantante;

Attilio Romita, giornalista;

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso;

Giovanni Ciacci, costumista;

Loredana Lecciso, showgirl;

Manuel Bortuzzo, nuotatore;

Pamela Prati, showgirl;

Raffaella Fico, showgirl;

Rocco Casalino, portavoce;

Sandra Milo, attrice;

Selvaggia Roma, ex gieffina.