Fumetti rari, alcuni numeri valgono milioni di dollari: come riconoscerli

Ci sono alcuni fumetti rari che valgono cifre da capogiro. Ecco quali sono e come riconoscerli immediatamente

Impossibile non menzionare i fumetti rari all’interno dell’immenso mondo del collezionismo. Ci sono migliaia di appassionati disposti a spendere veri e propri capitali pur di portarsi a casa numeri originali, datati e quasi introvabili in giro. Alcune di queste copie sono capaci di valere anche milioni di dollari: controllate subito, potreste avere un tesoro in casa!

Un esempio? Al mondo esistono solamente cento copie di Action Comics della DC, che vede il debutto di Superman. Su eBay viene venduto alla folle cifra di 3,2 milioni di dollari. In questo caso, si tratta di un cimelio storico. Superman è infatti il primo supereroe di sempre a fare il suo debutto su un fumetto. Inutile dire che valore può avere per tutti gli appassionati di questo mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monete rare, questa da due euro vale una fortuna e non è introvabile!

Fumetti rari, ecco come riconoscere i più costosi

Prendete subito la vostra collezione di fumetti rari e date un’occhiata a queste valutazioni: ci sono alcuni numeri quasi introvabili che valgono cifre da capogiro. Vi abbiamo parlato poc’anzi del fumetto di Superman da 3,2 milioni di dollari, ma ce ne sono anche altri decisamente più accessibili. Il numero in cui avviene la trasformazione di Bruce Wayne in Batman è vendibile online a 1.400.000 dollari. Avete letto bene, quasi un milione e mezzo per 64 pagine di fumetto.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vinili rari, alcuni valgono centinaia di migliaia di euro: controllate subito!

Passiamo all’altro lato della medaglia: l’universo Marvel. Il Comics n.1 – che vede l’apparizione di Torcia Umana e di Namor – ha raggiunto un valor che sfiora i 400mila dollari. Stessa valutazione per Capitan America, col primo numero venduto a 375.000 dollari.