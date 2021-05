Fortnite lavora al sequel del progetto? Le ultime indiscrezioni

Stando a quanto trapelato in rete, pare che Fortnite stia già lavorando al sequel del progetto appena avviato. Tutti i dettagli

Il mondo di Fortnite è in continua evoluzione. Epic Games ha saputo ideare un brand dal successo mondiale, che esula dal semplice videogioco e si allarga anche ad altri settori. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato dell’accordo con la star del PSG Neymar Jr. e dello sbarco di nuovi supereroi sull’isola. Le novità non sono però finite qui.

Da ormai qualche settimana, la software house ha annunciato la serie a fumetti Batman Fortnite Punto Zero. Disponibile in edizione limitata su Amazon e a cadenza settimanale, permette di ottenere – oltre ad una storia articolata – codici da riscattare con skin esclusive in-game. Stando a quanto trapela in rete, pare che il team autore dell’opera Panini sia già al lavoro per un sequel.

Fortnite prepara il sequel di Batman Punto Zero: cosa sappiamo

Una notizia che avrebbe dell’incredibile, considerando che il primo numero di Fortnite Batman Punto Zero è uscito solamente una settimana fa. Pare che Epic Games e il team autore dell’opera Panini siano già al lavoro per dare vita al sequel della storia. Oltre al Cavaliere Oscuro – che funge da uomo copertina – saranno presenti anche Catwoman, Harley Quinn e Deathstroke. Si tratta già di un buon numero di supereroi DC, ma probabilmente non abbastanza per gli autori.

È per questo che in futuro potrebbe uscire la seconda edizione, che vedrebbe l’ingresso in questo curioso crossover con il battle royale di altri personaggi. “Io li farei, ci sono tanti personaggi come Plastic Man che potrebbero dare il loro contributo. Che ne dite di The Spectre? È divertente vedere la reazione dei giocatori” ha dichiarato lo scrittore di Zero Point Christos Gage a ComicBook.com.