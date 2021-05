Elodie, annuncio ufficiale: importanti novità per la cantante

La cantante Elodie Di Patrizi ha annunciato un’importante novità lavorativa che la vedrà coinvolta da oggi: tutti i dettagli

Nuova avventura lavorativa per la cantante Elodie che diventa il volto della Bulgari per l’Italia. Ad annunciarlo è lei stessa con un post su Instagram: “Sono felice di annunciarvi che da oggi farò parte della @bulgari family come Ambassador per l’Italia”. Ad oggi la cantante vanta quasi due milioni e mezzo di follower che le permettono di essere molto attrattiva in termini di advisor (pubblicità). Un nuovo importante tassello per Elodie, che ancora una volta si dimostra molto apprezzata e non solo dal pubblico.

Elodie, nuovo ruolo in tv: intraprenderà la carriera di attrice

Dopo il grande successo ottenuto come cantante, Elodie è pronta a lanciarsi nel mondo della recitazione. La donna ha firmato con la Volver, agenzia che cura gli interessi di attori come Matilda De Angelis, Beppe Fiorello ed altri. Lei si è detta “orgogliosa ed emozionata” della nuova avventura.

Allo stesso tempo anche la Volver ha omaggiato il suo ingresso nella scuderia con un video ufficiale con allegato un testo: “E’ diventata un’icona di stile e moda, le piace trasformarsi in continuazione e ci lascia sempre tutti senza parole. Non poteva mancare quindi nel suo percorso artistico anche il cinema e noi non possiamo che essere super orgogliosi di essere stati scelti per accompagnarla in questo nuovo viaggio”.