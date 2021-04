WindTre, la denuncia degli utenti su Twitter: cosa sta succedendo

Gli utenti di WindTre denunciano il disservizio della rete telefonica su Twitter. Andiamo a vedere cosa è successo e come la rete ha risolto il problema.

Questa mattina la WindTre ha smesso di funzionare, con tantissimi utenti che hanno denunciato il disservizio su Twitter. Sono stati tanti i Tweet a riguardo, tanto che il tema è andato in trend sul social americano. Secondo il sito Downdetector, nella serata di ieri c’è stato il picco di segnalazioni, registrato poco prima della mezzanotte.

Il disservizio è riguardato soprattutto la rete internet, che ha smesso di funzionare improvvisamente. Ma i problemi non sono finiti qui, infatti ci sono state segnalazioni anche durante questa mattina. Il disservizio ha reso impossibile sia effettuare chiamate che navigare su internet. Tra le tante lamentele ci sono anche diversi utenti che hanno ironizzato, con immagini e meme sulla rete telefonica.

io che vengo su twitter per accertarmi che sia un problema comune e non solo colpa del mio cane che ha rosicchiato il cavo della fibra #windtredown #windtre — Anastasìa (@anastasia__mita) April 29, 2021

WindTre, gli utenti adirati su Twitter: alla ricerca della soluzione

Al momento, però, non c’è ancora una soluzione per quanto riguarda il disservizio. Infatti sono tantissimi gli utenti che hanno cercato di risolvere il problema cercando su internet. Allo stesso tempo proprio la rete telefonica sta risolvendo parte dei disservizi segnalati nella serata di ieri.

Stando alle indiscrezioni, gli utenti dovranno aspettare la mattinata di domani per avere un ripristino della rete telefonica. In questi minuti, l’azienda ha già ripristinato la navigazione con rete mobile e rete Wi-Fi. Resta quindi da risolvere solamente il problema delle chiamate sia in entrata che in uscita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO !