Uomini e Donne, la confessione spiazza tutti: come reagirà Tina?

Gemma Galgani ha effettuato alcune dichiarazioni al magazine di Uomini e Donne. Come reagirà Tina Cipollari?

Continuano gli infuocati battibecchi tra Gemma Galgani, una delle dame più conosciute di uomini e donne e Tina, opinionista dal carattere forte che non le manda mai a dire. Questa volta ad infuocare gli animi delle due donne sono state alcune dichiarazioni dell’opinionista nei confronti della dama fatte in un’ intervista.

La Galgani, quindi, si difende rispondendo in una lettera pubblicata nell’ultimo numero di Magazine del programma. Secondo le dichiarazioni della Cipollari, la dama torinese di uomini e donne sarebbe una nullità. A tal punto Gemma replica a tale affermazione dicendo di aver subito una “grande offesa” e che la Cipollari conosce solo una “minima parte” della sua vita. Il pensiero di Gemma si sposta poi su Giorgio Manetti, suo ex cavaliere, affermando che il suo cambiamento non è affatto dovuto a quest’ultimo come pensa la Cipollari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Cecilia Rodriguez, che gaffe! La correzione sui social – FOTO

Uomini e Donne, confessione a sorpresa di Gemma: esplode Tina

Trova crudele il fatto che una persona possa essere giudicata dal suo aspetto fisico e rivela i commenti di alcune sue amiche che pensano che la Cipollari sia solo invidiosa. Per quanto riguarda l’idea dell’opinionista di ingaggiare un attore, la Galgani la definisce come una splendida idea sebbene “banalotta”.

Gemma dice di essere sempre nei pensieri di Tina risevandole sempre una canzone durante la sua entrata in studio e dei regali. Anche il fatto che la Cipollari si sia trasferita nella sua città desta non pochi sospetti alla dama torinese dai mille attributi.

La lettera si conclude con un “amichevole” consiglio per Tina cioè di farsene una ragione perché mai niente potrà toglierle l’entusiasmo e la gioia di vivere. Il tutto verrà letto proprio oggi da Tina sul Magazine del programma che di certo sarà motivo di altre discussioni nelle prossime registrazioni.