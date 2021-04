Silvio Berlusconi ricoverato, indiscrezioni bomba: come sta adesso?

Silvio Berlusconi ricoverato da più di tre settimane al San Raffaele. Nelle ultime ore arrivano indiscrezioni bomba: come sta adesso?

Sono passate più di tre settimana dall’ultimo ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano, arrivato direttamente dalla villa di sua figlia Marona in Svizzera. Dall’ospedale, come è logico, non trapela nulla. Alcuni hanno ipotizzato una fuga strategica per non affrontare l’ennesimo impegno in aula come imputato. La verità però sembra essere un’altra, come raccontano il ‘Corriere della Sera’ e ‘Italia Oggi’.

Le condizioni dell’ex premier non sono buone e ha bisogno di essere continuamente monitorato. Soffre ancora per gli strascichi del Covid-19, ma a preoccupare è anche altro. Come spiega Dagospia, “chi ha parlato con lui l’ha trovato mentalmente un po’ spossato, alterna momenti di grande lucidità e brillantezza ad altri in cui è più confuso”.

Sullo sfondo si staglia la possibile successione alla guida di Forza Italia. Da tempo il Cavaliere ha spiegato che il suo posto deve essere preso dalla figlia maggiore, Marina. Ma ci sono anche altre strade che portano a Mara Carfagna oppure ad Antonio Tajani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvio Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele: lo stato di salute