Colpo di scena nella Royal Family. Il gesto di Harry e Meghan non è passato inosservato. Hanno fatto pace?

Kate Middleton e il principe William nelle scorse ore hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio. Per l’occasione la coppia ha posato nei giardini di Kensington Royal e da queste immagini è trapelato tutto l’amore e il feeling che li tiene uniti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Laura Torrisi ritorna in sala operatoria: “Pensavo di aver chiuso un ciclo” – FOTO

Le foto della giornata e delle clip sono state poi postate sui profili Facebook e Instagram dei due reali e i tantissimi fan hanno immediatamente riempito di like e commenti i post. Ma gli auguri sono stati fatti anche da Harry e Meghan Markle?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Checco Zalone, il nuovo singolo è già un successo: guest star nella clip – VIDEO

Royal Family, il gesto di Harry e Meghan non passa inosservato: pace fatta?

I duchi di Sussex hanno concesso i loro auguri a Kate e William. Per alcuni questo gesto apparirà normale, ma non è affatto scontato data l’aria che tira in quel di Londra a Buckingham Palace. Secondo fonti provenienti dal Regno Unito, Harry e Meghan hanno contattato i duchi di Cambridge in privato per congratularsi per il loro decimo anniversario di matrimonio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, il principe Carlo fa sul serio: cambiamento radicale!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Pio e Amedeo conduttori di Lol? Arriva l’annuncio pazzesco

Sempre da Londra fanno sapere che non è stato inviato alcun tipo di regalo alla coppia. Però, anche il sol gesto di fargli gli auguri potrebbe essere il primo passo che porterà alla riappacificazione i due eredi.