Netflix, arriva una comodissima funzione: utenti estasiati

Su Netflix arriva una nuova, comodissima, funzione che già sta entusiasmando gli utenti di tutto il mondo: di cosa si tratta

Chi è che non si è mai trovato nell’indecisione più totale nello scegliere un contenuto su Netflix, perdendo poi ore senza concludere nulla? Sarà sicuramente capitato un po’ a tutti questa ‘disavventura’. Proprio per tale motivo, nella giornata di ieri Netflix ha rilasciato ufficialmente la funzione ‘Riproduci Qualcosa’ con cui la piattaforma streaming suggerisce in automatico ciò che dobbiamo vedere.

Scegliendo l’opzione in questione, ci si ritrova subito proiettati all’interno del film o della serie, scelta dal sistema in base a ciò che si è guardato in precedenza e quindi alle proprie tendenze. Se si clicca una seconda volta, viene attivata la funzione ‘Riproduci qualcos’altro’ che dà una seconda opzione.

Il pulsante ‘Riproduci Qualcosa’ si trova sotto il nome del proprio account o nel menù di navigazione a sinistra dello schermo. Al momento la feature è disponibile solamente su smart Tv e non su smartphone, dove però arriverà a breve. L’idea di Netflix nasce anche dalla volontà di ridurre quei tempi morti che spesso portano l’utente a curiosare altrove.

LEGGI ANCHE—> Telegram, allarme per gli utenti: gli hacker lo stanno infettando

Netflix, le uscite fino al 15 maggio

1 maggio

Natale in Casa Cupiello

John e la musica degli alieni

L’attacco dei giganti

2 maggio

Non mi uccidere

Teenage Bounty Hunters

Tokyo Ghoul

3 maggio

Peter Pan & Wendy

3% (Stagione 4)

Le bizzarre avventure di JoJo

4 maggio

Rio

The Rain (Stagione 3, originale Netflix)

Neon Genesis Evangelion

5 maggio

Ron’s Gone Wrong

Vis a Vis: El Oasis Domenica

The Promised Neverland

6 maggio

Scream 5

Good Girls (Stagione 3) Martedì

Assassination Classroom

7 maggio

Shang-Chi

Come vendere droga online (in fretta) (Stagione 2, originale Netflix)

Devilman Crybaby

8 maggio

Sherlock Holmes 3

Cursed (originale Netflix)

Haikyu!! L’asso del volley

9 maggio

Sing 2

Le ragazze del centralino (Ultima stagione, seconda parte, originale Netflix)

Violet Evergarden

10 maggio

Space Jam 2

I Griffin (Stagione 17)

The Seven Deadly Sins

11 maggio

Spider-Man 3

24 (Stagioni 1-8)

Fate/Zero

LEGGI ANCHE—> Batteria del computer, il trucco per farla durare molto più del normale

12 maggio

The Batman

Suits (Stagione 8, parte 2)

When they cry

13 maggio

The Gray Man

The Politician (originale Netflix, Stagione 2)

Bugie d’aprile

14 maggio

The Making Of

The Order (originale Netflix, Stagione 2)

Kakegurui

15 maggio

The Seven Sins

F is for Family (Stagione 4)

Violet Evergarden