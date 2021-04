Meteo, ancora piogge al Nord: migliora il tempo al Centro-Sud

Il meteo odierno risalta la presenza di piogge al Nord. Altrove continua a migliorare la situazione meteorologica, con sole sui settori di Centro e Sud.

L’Italia continua ad essere spaccata in due dal meteo, a causa delle piogge che scenderanno al Nord Italia. Infatti la penisola sarà divisa dalle piogge del Nord ed il sole che splenderà sulle regioni del Centro-Sud. Questa situazione verrà riscontrata anche durante il weekend del 1° maggio. Cerchiamo quindi di capire cosa succederà sulla nostra penisola dal punto di vista climatico.

La penisola italiana sarà quindi divisa in due zone meteorologiche. Infatti al Nord vederemo una situazione meteo più capricciosa a causa dell’influenza di un campo di bassa pressione proveniente da Francia e dalla Penisola Iberica. Mentre invece il Sud Italia sarà protetto dall’anticiclone africano che proteggerà l’intero settore e farà salire le temperature su tutto il Meridione. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, ancora piogge al Nord Italia: situazione in miglioramento

Durante questo venerdì il meteo risulterà capriccioso soprattutto al Nord Italia. Infatti il vortice ciclonico, di provenienza franco-iberica, porterà piogge su tutto il settore. In giornata potrebbero verificarsi addirittura grandinate, pronte a cadere sulla Liguria. Altrove, invece, torna a splendere il sole. Le temperature tornano a salire al Centro-Sud, andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali durante questo venerdì.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora diffusa instabilità a causa dei vortici ciclonici. Le piogge cadranno su Alpi e Prealpi già dal mattino, per poi estendersi sulle regioni sottostanti. Come abbiamo anticipato la situazione sarà più delicata in Liguria, dove potremo avere anche delle grandinate nel corso della giornata. Nonostante il clima incerto le temperature risulteranno in aumento, con massime dai 16 ai 21 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo qualche pioggia solamente al mattino. Le precipitazioni cadranno su Toscana ed Umbria, ma andranno a cessare nel corso della giornata. Sull’intero settore avremo una situazione soleggiata, con solamente qualche velatura di passaggio pronta a coprire le regioni. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime dai 20 ai 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia l’anticiclone africano si farà sentire, assicurando bel tempo su tutto il settore. Avremo quindi tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche velatura di passaggio che però non creerà alcun disturbo. Le temperature risulteranno in deciso aumento, con massime dai 23 ai 28 gradi.