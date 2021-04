M5S, la rivoluzione di Giuseppe Conte: vicino l’addio a Rousseau

Giuseppe Conte è pronto a rivoluzionare il M5S. L’ex premier scenderà in politica con i pentastellati, dando una nuova pelle al MoVimento.

Giuseppe Conte torna in politica schierandosi con il M5S. Dopo l’esperienza da Presidente del Consiglio, il giurista è pronto a dare una seconda vita al MoVimento 5 Stelle che sta vivendo una continua flessione, messa in risalto dai sondaggi politici. Come prima mossa, l’ex premier ha deciso di dire addio alla piattaforma Rousseau. L’annuncio è arrivato al termine dell’assemblea notturna con i capi-commissione del movimento.

Durante l’assemblea, Conte ha espresso la volontà di utilizzare un nuovo strumento per votare la carta dei valori e il nuovo statuto. Il giurista è pronto anche a discutere sul ‘doppio mandato‘, con un confronto chiaro con gli altri esponenti. Sono tantissimi i temi discussi da Conte che ha trovato del tempo per lodare anche l’operato del M5S. Andiamo a vedere quali sono gli obiettivi prefissati dall’ex Presidente del Consiglio durante l’assemblea notturna.

M5S, Conte lancia la sfida: “Dobbiamo vincere le elezioni”

Sono tanti gli obiettivi di Giuseppe Conte, oramai diventato il nuovo volto del MoVimento. Tra questi troviamo addirittura la vittoria delle elezioni. L’obiettivo è a dir poco ambizioso, visto che negli ultimi mesi il M5S è stato scavalcato anche da FdI nei sondaggi. Conte ha anche proposto all’assemblea di parlare ad un elettorato moderato, andando a tappare i buchi lasciati dal Partito Democratico.

Il tutto dovrà avvenire conservando la vocazione popolare e trasversale che ha contraddistinto il MoVimento in questi anni. Quindi i penta stellati cercheranno di rivolgersi anche a piccole imprese, partite Iva, autonomi e piccoli commercianti. Inoltre il dialogo con Pd e Leu non cesserà, con Conte che ha espresso la volontà di non essere schiacciato dall’attuale sinistra. Con l’ex premier alla guida, il MoVimento prova a rinascere con l’intenzione restare distante dai valori dei partiti tradizionali.