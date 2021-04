Lottatore di sumo muore un mese dopo un incidente: è polemica

Il lottatore di sumo, Mitsuki Amano, è morto ad un mese dall’incidente che l’ha visto battere la testa nel corso di un match

Un lottatore di sumo, il 28enne Mitsuki Amano, conosciuto più semplicemente come Hibikiryu, è morto ad un mese da un incidente avvenuto nel corso di un match. L’uomo era caduto con tutto il suo peso sulla testa e l’arrivo dei soccorsi era stato lento. Le polemiche si erano aperte fin da subito a causa di ciò, ma ora si sono addirittura acuìte. Il ritardo dei soccorsi è ritenuto ‘imperdonabile’.

Lottatore di sumo morto ad un mese dall’incidente: tutti i dettagli

Subito dopo l’incidente del lottatore, era comparso un video che lo mostrava inerme a terra per diversi minuti senza ricevere alcuna assistenza medica. L’uomo è stato poi ricoverato e vi è rimasto fino a mercoledì, 28 aprile, a causa di un’insufficienza acuta. Poi la morte. La Japan Sumo Association ha dichiarato: “Possa la sua anima riposare in pace. Gli esprimiamo la nostra più sincera gratitudine”. Ora va chiarito perché i medici non siano in prima fila nelle arene dei match di sumo. L’associazione però si difende: “Un nesso causale tra la morte del lottatore e il suo infortunio non è ancora chiaro”.

