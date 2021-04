A distanza di tre mesi dall’ultimo intervento, ritorna in sala operatoria Laura Torrisi: il messaggio dell’attrice commuove i fans

Non sono giorni semplici per Laura Torrisi che a distanza di tre mesi tornerà in sala operatoria. La splendida catanese, ex moglie di Leonardo Pieraccioni, tra dicembre e gennaio è stata operata di endometriosi all’utero. Una battaglia che porta avanti da anni e che ha deciso di uscire allo scoperto.

Un problema che la Torrisi pensava di aver superato con l’ultimo intervento ma che invece è ripiombato nella sua vita. Ad annunciarlo è stata la talentuosa e bellissima attrice attraverso il suo account di Instagram dove ancora una volta non manca il sostegno e la vicinanza dei suoi followers e colleghi.

Sandra Milo la incoraggia ad affrontare quest’ultima prova: “Sono con te! Ti voglio bene. Un abbraccio virtuale in attesa di poterlo fare realmente in sicurezza quando sarà possibile”. Ma l’attrice non è l’unica nel mondo dello spettacolo a mostrarle affetto, difatti, tra i tanti rimbalzano agli occhi anche Elisabetta Gregoraci, Melissa Satti, Paola Turani e tanti tanti altri.

Laura Torrisi commuove i fans con il suo messaggio su Instagram

La splendida Laura Torrisi affronta da anni una battaglia che oggi l’ha portata nuovamente e a distanza di soli tre mesi dall’ultimo, a sottoporsi ad un nuovo intervento. Ad annunciarlo è stata proprio la Torrisi attraverso il suo account di Instagram dove ha toccato il cuore dei suoi fans.

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo.

Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare“. Parole che sono arrivate diritte al cuore dei suoi 1,3 milioni di followers che hanno deciso di sostenerla con parole d’affetto.

La bellissima attrice ha così proseguito: “La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8… Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!!!“.