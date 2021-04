Ilary Blasi, è ora di cambiare: altro fallimento annunciato

Altro fallimento annunciato per Ilary Blasi che non può far altro che accettare e guardare avanti: potrebbe per lei, però, significare la svolta

Nuovo calo di ascolti per quel che riguarda L’Isola dei Famosi. Gli ascolti di ieri, giovedì 29 aprile, hanno visto 2.800.000 telespettatori incollati al reality, per uno share del 16,5%. Un nuovo record negativo dopo quello di appena una settimana fa (2.838.000 spettatori e il 16,9% di share). Il rivale del momento di Rai 1, la fiction Un Passo dal Cielo 6, ha stravinto la sfida con 4,7 milioni di spettatori (21,6% share).

Brutto momento per la conduttrice Ilary Blasi che dalla prossima edizione potrebbe anche non esserci. C’è da dire che le colpe sono da attribuire ad un’edizione con concorrenti che non entusiasmano come nelle edizioni precedenti ed inoltre si stanno susseguendo una serie di problemi logistici e non solo, tra abbandoni ed addii anzitempo.

Ilary Blasi su Totti: “Roma per lui croce e delizia”

Ilary Blasi, conduttrice e moglie di Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Chi parlando molto di suo marito. Per quest’ultimo Roma sarebbe croce e delizia: “Non voglio offendere nessuno, ma Roma è croce e delizia, è la nostra città, ma poi soprattutto per Francesco è difficile da vivere. Con queste mascherine, un cappellino, un giro in motorino in centro, due passi mano nella mano, a piazza Navona, noi due ce lo siamo fatto. Ed è stata una cosa bellissima, ma io una cosa così con Francesco non l’avevo mai fatta”.

Il riferimento è dovuto al fatto che Francesco è una vera e propria istituzione nella capitale e girare liberamente per le strade della metropoli, senza incappare in tifosi pronti a chiedere foto ed autografi, non è mai semplice.