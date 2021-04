Estrazioni Lotto SuperEnalotto 1 maggio, decisione ufficiale: cosa succede

Novità per quanto riguarda le estrazioni di sabato 1 maggio, la decisione è ufficiale: ecco cosa succede e quando si recuperano

Domani sera, sabato 1 maggio, non ci saranno le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Da calendario – com’è noto – le estrazioni dovrebbero essere fatte ogni martedì, giovedì e sabato. Tuttavia, quello di domani è la Festa dei Lavoratori, pertanto un giorno celebrativo in Italia e che quindi non prevederà alcuna estrazione per domani sera.

Lo slittamento comporterà un giorno in più di estrazioni per la prossima settimana: lunedì 3 maggio, martedì 4 maggio, giovedì 6 maggio e regolarmente sabato 8 maggio. Attualmente il jackpot è fermo a 148.930.711,25 € che sarà valevole, dunque, per l’estrazione già programmata di lunedì 3 maggio.

Estrazioni di Lotto e Superenalotto del 29 aprile

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 76 62 14 64 66 87



Numero Jolly 79



Superstar 48



Numeri del Lotto di giovedì 29 aprile

BARI 87 52 49 10 51

CAGLIARI 69 67 76 66 24

FIRENZE 30 43 10 57 66

GENOVA 37 80 57 35 26

MILANO 18 3 76 16 24

NAPOLI 30 46 73 69 18

PALERMO 71 17 14 63 82

ROMA 28 89 10 9 86

TORINO 28 6 61 81 54

VENEZIA 20 68 28 88 45

NAZIONALE 89 84 34 80 73