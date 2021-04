Elisa Isoardi, arriva la notizia che tutti aspettavano fin da quando è rientrata dall’Honduras dopo l’Isola dei Famosi: fan in delirio

L’infortunio e la paura sono alle spalle, Elisa Isoardi da qualche giorno ha ritrovato il sorriso e la sua vitalità. Il rischio corso all’Isola dei Famosi, quel problema all’occhio destro che l’ha costretta a dare forfait, il rientro in Italia prima del tempo. Oggi sono soltanto ricordi che le danno forza per affrontare il futuro.

Appena ha avuto la certezza che il bruciore all’occhio potesse passare in pochi giorni, la conduttrice cuneese ha subito rassicurato tutti i suoi follower ringraziandoli per la vicinanza. Intanto però ha pensato bene di riguardo a casa dei suoi genitori, in un paesino nella provincia cuneese.

Ma c’era un motivo preciso così come c’è un motivo se fino ad oggi non è ancora apparsa negli studi milanesi dell’Isola dei Famosi. Come tutti gli altri eliminati, anche Elisa ha dovuto osservare la quarantena obbligatoria essendo rientrata dall’estero. Ora è finita, come ha fatto sapere lei stessa, e quindi arriva la bellissima notizia. Lunedì prossimo, 3 maggio, nella nuova puntata in diretta del reality ci sarà anche lei per raccontare tutte le sue emozioni.

Elisa Isoardi torna in tv, il suo passaggio a Mediaset non è casuale: tutti i progetti

Un paio di giorni fa Elisa è riapparsa su Instagram in tutta la sua bellezza: body nero, libro in mano e grande sorriso stampato in faccia. “Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?”, ha scritto.

Ora aspetta solo di tornare in tv e a Mediaset non sarà solo di passaggio. Indirettamente l’ha confermato anche Antonella Clerici che martedì scorso durante la sua trasmissione dell’ora di pranzo ha raccontato di averla sentita al telefono. “Elisa sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure”. La quarantena è finita, le nuove avventure arriveranno