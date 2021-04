Covid, zona rossa in provincia di Latina: preoccupa variante indiana

Una zona in provincia di Latina, a Sabaudia, è finita in zona rossa per l’aumento eccessivo di contagi

Annunciata pochi minuti fa la zona rossa per la zona di Bella Farnia a Sabaudia, in provincia di Latina (Lazio), dopo che ieri, a seguito di uno screening dell’Asl, sono risultati positivi 80 cittadini indiani su un totale di 550 tamponi effettuati.

“Vanno limitati al massimo i flussi e chi arriva deve fare la quarantena, in luoghi separati, anche se negativi al tampone. Per questo sono stati attivati gli hotel. Chiaramente non si potrà fare se i numeri sono grossi, vanno limitati”. A parlare è il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito agli arrivi dall’India. “C’è preoccupazione, ma le cose stanno funzionando”.