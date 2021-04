Concertone 1 Maggio: tutti gli artisti sul palco

Consueto concertone del 1 maggio atteso anche quest’anno con tantissimi artisti e volti nuovi pronti a portare un po’ di allegria al Paese

Torna il consueto appuntamento con il concertone del 1 maggio in diretta su su RAI 3 e Rai Radio2, sabato 1 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Quest’anno cambio di location: niente piazza San Giovanni ma in diretta dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Quest’anno un carnet di artisti molto vasto, da Sanremo ai più classici cantautori della canzone italiana per finire al cantautore, chitarrista e produttore discografico inglese, nonché membro degli Oasis, Noel Gallagher.

Questo #1maggio grandi artisti si esibiranno dal vivo in diretta per ricordare a tutti quanto la musica possa unire, superando limiti e distanze. Concerto @primomaggioroma, sabato dalle 16:30 in diretta su #Rai3, @RaiPlay e @RaiRadio2.#PrimoMaggioRoma #1M2021 pic.twitter.com/VKtGncbj6q — Rai3 (@RaiTre) April 27, 2021

Concertone 1 maggio: tutti gli artisti che cantano per l’Italia

Dalle pagine social dell’evento dedicato è emerso l’intera lista che apparirà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il primo maggio: Noel Gallagher, Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini E Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L’Orchestraccia, La Rappresentante di Lista, LP, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.