Cecilia Rodriguez, che gaffe! La correzione sui social – FOTO

Ignazio Moser in Honduras e Cecilia Rodriguez in studio, l’Isola dei Famosi è stata resa più briosa con l’aiuto della coppia

Ieri sera Cecilia Rodriguez è stata ospite in studio con Ilary Blasi per l’entrata nel programma del suo fidanzato, Ignazio Moser. L’ex ciclista è approdato in Honduras per portare un po’ di pepe ad un’edizione che non sta convincendo molto.

La sua presenza in studio è stata molto apprezzata, soprattutto per i teatrini. Uno di questi è stato quando Ilary Blasi le ha chiesto se fosse una ragazza gelosa, la sua reazione è stata esilarante:

Cecilia Rodriguez, quando è stato il primo bacio con Ignazio Moser?

Un’altra domanda cui sono stati sottoposti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è stata sul primo bacio e su quando fosse accaduto. Nessuno dei due ha saputo dare la risposta giusta – a differenza del popolo di Instagram e Twitter sempre attento e vigile – ma mentre Ignazio si è quantomeno avvicinato, Cecilia ha confuso di gran lunga il momento.

Questa mattina, per far chiarezza sulla fatidica domanda, ha postato un box delle domande sul suo profilo Instagram in cui le hanno chiesto: “Chechu ma sto primo bacio? Hai rimosso Halloween 2017?” la Rodriguez ha risposto: “Rimosso no, come si fa a rimuovere quei ricordi? Ma sapete che sotto pressione non funziono bene. Anche se la verità è che non ero vestita né col pantalone rosso, né da zucca. Quando l’ho baciato avevo una camicia a quadri rossa e nera. Chiedo scusa!”.