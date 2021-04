Calciomercato Juventus, salta un obiettivo: è vicino al Leicester. Sembrava tutto fatto per portarlo a Torino e invece gli inglesi sarebbero ora in vantaggio

La qualificazione alla prossima Champions League è la conditio sine qua non per la conferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Un’eventuale approdo tra le prime quattro, unito ad una vittoria della Coppa Italia, potrebbe salvare la panchina dell’ex centrocampista della Nazionale. Contro l’Atalanta ci si giocherà il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana vinta con il Napoli a gennaio. Proprio i bergamaschi sono attenzionati in questo momento per quelli che potrebbero diventare degli obiettivi di mercato per la prossima estate. La bottega dei Percassi è sempre aperta ma anche piuttosto cara e dalle parti di Torino sono interessati ai migliori gioielli. In particolar modo nelle ultime settimane il nome caldo era quello di Robin Gosens. L’esterno sinistro è stato individuato da Paratici e Nedved come il miglior sostituto possibile di Alex Sandro, in uscita verso la Premier. La concorrenza inglese, però, può essere proprio un ostacolo per arrivare al 27enne tedesco.

Calciomercato Juventus, salta un obiettivo: Gosens è vicino al Leicester

Gosens è ormai stabilmente da due anni uno dei migliori esterni della Serie A. Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare anche la chiamata in nazionale da parte di Low. Al di là della grande corsa e capacità fisica, il bottino di gol messi a segno in ogni campionato è stato ritoccato verso l’altro di anno in anno (3 gol nel 2019, 10 nel 2020 e 10 nel 2021). Un terzino in grado di andare in doppia cifra è un lusso che fa gola a molti e a quanto pare soprattutto in Premier League. Nella trattativa tra il giocatore dell’Atalanta e la Juventus ha fatto irruzione nelle ultime ore il Leicester. Dopo i buoni rapporti costruiti con Percassi per l’affare Castagne, le ‘Foxes‘ ci hanno preso gusto e vorrebbero replicare. Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com l’affare sarebbe in stato avanzato, con l’accordo con il giocatore ad un passo. Gli inglesi non avrebbero problemi nemmeno ad accontentare le richieste dei bergamaschi sul cartellino, con una base di 25 milioni più bonus. Nelle prossime settimane è attesa la fumata bianca. La “Vecchia Signora” dovrà guardare presumibilmente altrove.