Antonella Clerici, nessun dubbio per la Rai: la decisione definitiva

La Rai prende una decisione definitiva sul futuro di Antonella Clerici. La conduttrice viene confermata alla conduzione di “The Voice Senior”.

La Rai conferma la messa in onda della nuova edizione di The Voice Senior. Senza troppe sorprese, l’emittente ha deciso di confermare Antonella Clerici. La conduttrice presenterà la nuova edizione del talent canoro, dopo l’ottima prima edizione. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Dagospia. Inoltre il portale di gossip ha poi affermato che la Rai sarebbe disposta a concedere più puntate alla showgirl di Legnano.

Proprio The Voice Senior è stata una scommessa vinta dalla Rai, che con il programma è riuscito ad accaparrarsi una grande fetta di pubblico. Secondo i dati Auditel, la prima stagione del talent ‘Senior’ ha ottenuto una media del 19% di share, con oltre 4 milioni di spettatori a puntata. Un vero e proprio successo per il talent che ha riscosso non poche critiche nelle ultime stagioni. Andiamo quindi a vedere come prosegue il rilancio televisivo della Clerici.

Antonella Clerici, da ‘E’ sempre mezzogiorno’ a ‘The Voice Seniore’: la conduttrice riconquista il pubblico

Negli ultimi anni Antonella Clerici è riuscita a rilanciare la sua carriera televisiva non solo con ‘E’ sempre mezzogiorno’ ma anche con ‘The Voice Senior‘. La scommessa della Rai, quindi, ha giovato sia alla conduttrice che al talent, che stando ai critici ‘non aveva più niente da dire’. Prima dei due programmi, la conduttrice sembrava addirittura vicino all’addio al servizio pubblico ed invece adesso si è ripresa con prepotenza il palinsesto dell’emittente.

Dopo mesi difficili dal punto di vista professionale, la Clerici adesso è riuscita a riprendersi le prime serate della rete di viale Mazzini. La rinascita della presentatrice è passata anche attraverso ‘E’ sempre mezzogiorno‘, che dopo gli scetticismi iniziali è riuscito a sostituire alla grande ‘La Prova del Cuoco‘. A breve quindi la Rai pubblicherà la nuova programmazione, con ‘The Voice Senior’ pronto a tornare con la seconda edizione.