Anticipazioni Uomini e Donne, arriva la scelta: clamore in studio

Le anticipazioni della puntata giornaliera di Uomini e Donne potrebbero portare gli spettatori ad assistere ad una scelta definitiva

Una nuova settimana sta per tramontare e con oggi andrà in scena anche l’ultima puntata di aprile di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 si avvia anche al finale di stagione, prima di ritornare poi ad ottobre. Questo vuol dire che, per quanto riguarda il trono Classico, le rispettive scelte si avvicinano ma le sorprese potrebbero avvenire anche nel parterre over.

Per quanto riguarda quel che potrebbe succedere oggi, Massimiliano Mollicone si confronterà con Federica che ha lasciato la trasmissione. Al centro dello studio siederà anche Samantha Curcio che sta conoscendo Bohdan ed Alessio. Proprio con quest’ultimo nella puntata di ieri ha avuto uno scontro molto duro a causa del bacio tra lei e Bohdan.

LEGGI ANCHE—> Anticipazioni Amici 20, spunta l’eliminato della settima puntata

Anticipazioni Uomini e Donne trono Over

Il trono Over quest’oggi, come già accennato, potrebbe riservare qualche sorprese. Al centro studio siederanno Fulvio e Patrizia che si stanno conoscendo, pur non avendo lui dato l’esclusiva alla dama. Quest’ultima ci è rimasta male, ma sta continuando la frequentazione. Clamore per Biagio che, invece, pare sia pronto a concedere l’esclusiva a Sara. Nessuno in studio si sarebbe aspettato una decisione del genere, nemmeno la dama in questione.

LEGGI ANCHE—> Ilary Blasi, è ora di cambiare: altro fallimento annunciato

Come sempre, per seguire la puntata di Uomini e Donne basta collegarsi su Mediaset Play o Witty Tv per vederla da dispositivi mobili o in differita. In caso contrario su Canale 5 alle ore 14:45.