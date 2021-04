Anna Tatangelo di nuovo mamma? Annuncio a sorpresa in diretta!

Anna Tatangelo mamma bis? A svelare i particolari è la stessa cantante ciociara, oltre al racconto sul rapporto con Gigi D’Alessio

La giovane cantante Anna Tatangelo è stata ospite di Silvia Toffanin nel salottino più ospitale del sabato pomeriggio di Verissimo. All’uscita del suo nuovo singolo, Serenata con già tantissimi ascolti su Spotify, la ciociara è stata a promuovere il nuovo progetto.

La Tatangelo è molto conosciuta anche per la sua relazione con il cantante napoletano Gigi D’Alessio da cui si è separata circa un anno fa e con cui ha anche un figlio, Andrea. Una decisione tutt’altro che semplice: “Facciamo tutti degli errori, ma io ho fino alla fine nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti e ne sono fiera sono felicissima perché, a prescindere che da com’è andata, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

Anna Tatangelo, un fratellino ad Andrea? L’annuncio della cantante

Anna Tatangelo è stata chiamata più volte a smentire diversi flirt, uno su tutti quello con Livio Cori. Intanto, però, il suo ex marito sembra essere sempre molto più intimo con Denise, una fan più giovane di lui con cui l’amore sta sbocciando. Tuttavia, vista anche la giovane età della ciociara (34 anni) non si preclude assolutamente nulla, tantomeno affiancare un fratellino o una sorellina ad Andrea.

Ad oggi, la Tatangelo si dice serena: “Non è bello danneggiarsi a vicenda e non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche chi c’è dall’altra parte”.