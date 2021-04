Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato di aver perso un bambino tempo fa.

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Andrea Zelletta (ex concorrente e finalista dell’ultima edizione del GF Vip), nonostante la sua giovanissima età ha avuto una vita ricca di dolori, incomprensioni e sofferenze.

Ai microfoni di Diva e Donna ha parlato del suo libro autobiografico e ne ha rivelato alcuni passaggi che hanno fatto breccia del cuore dei suoi tantissimi fan. Il titolo dell’opera è La vita secondo Naty e il racconto inizia con avvenimenti antecedenti all’incontro con l’attuale fidanzato Andrea Zelletta.

Uomini e Donne, dramma terribile per un’ex corteggiatrice: “Ho perso il bambino”

Ai microfoni di Diva e Donna Natalia Paragoni rivela di aver avuto un fidanzato troppo geloso che la maltrattava. La giovane ha preferito non svelare il nome dell’ex ma si è limitata ad usare la sua iniziale: M. Una storia d’amore sbocciata durante l’estate e diventata a poco a poco sempre più importante.

Dopo M, Natalia ha avuto un altro amore ed è rimasta pure incinta. La gravidanza, però, non è giunta al termine: “Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso”.

Oggi però l’influencer è tornata a sorridere grazie all’incontro con Andrea Zelletta, un vero e proprio colpo di fulmine nato a Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Zelletta ha fatto di tutto per conquistare la Paragoni e ora sono una coppia solida e affiatata.