Temptation Island 2021: conduttore e formula, tutto deciso per il ritorno del docu reality estivo voluto da Maria De Filippi

Una volta non c’era estate senza ombrellone e senza mare. Oggi che ancora ci interroghiamo su come saranno le vacanze degli italiani, intanto però sappiamo che tornerà uno dei programmi più amati e discussi del palinsesto estivo. In prima serata su Canale 5 sarà ancora stagione di Temptation Island.

Come anticipa Dagospia, il docureality prodotto dalla Fasciono dio Maria De Filippi che lo ha fortemente voluto portare in Italia, comincerà con la sua prima edizione a fine giugno. Non dovrebbe cambiare la location, sempre in un villaggio della Sardegna, ma cambierà la formula. Tempation Island 2021, almeno nell’edizione di inizio estate, tornerà all’antico con tutte coppie sconosciute.

Non succederà quindi come lo scorso anno quando era stata varata la formula dei Vip mescolati ai non famosi. Le riprese dovrebbero quindi cominciare la prima o la seconda settimana di giugno in modo da permettere di montare il programma e a fare da gran cerimoniare tra le coppie tornerà lui. Sì, Filippo Bisciglia sarà ancora il padrone di casa a Tempation Island, non ci sono dubbi. I casting sono aperti, aspettiamo di capire chi arriverà.

In questi giorni Filippo Bisciglia è stato ospite a ‘Il Punto Z’, talk show condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play e ha raccontato qualche aneddoto esplosivo sulle passate edizioni. Uno su tutti, quello che vede come protagonisti Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Il conduttore ha confessato che se non si fosse messo in mezzo nel momento del falò, lei avrebbe riempito il fidanzato di botte, anche se un paio di schiaffi nel montaggio li hanno lasciati.

E ammette che la vera forza del programma è Maria De Filippi: “Ormai Temptation Island negli Usa era finito, lei ha avuto l’intuizione di portarlo in Italia e ora, dopo il grande successo avuto da noi da oramai diversi anni, lo stanno riproponendo tutti. Lei è è un genio ed è grazie a Maria che sto lavorando. Le voglio bene, a prescindere dal lavoro”.