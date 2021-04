Telegram, allarme per gli utenti: gli hacker lo stanno infettando

Telegram sta diventando terreno fertile per gli hacker che stanno diffondendo diversi ransomware all’interno del social

Telegram sta diventando sempre più terreno fertile per i cybercriminali che starebbero diffondendo pericolosi ransomware. Il motivo principale che lo rende un bersaglio appetito, è il fatto che il social di messaggistica istantanea presenti diversi aspetti che lo rendono alquanto vulnerabile. A spiegare la situazione sono stati gli esperti di Check Point Software Technologies.

Telegram, come e perché gli hacker lo stanno prendendo d’assalto

Alla base delle scelte dei criminali informatici, c’è una serie di vantaggi operativi che Telegram, involontariamente, offre. “Non è bloccato dai motori antivirus aziendali, né dagli strumenti di gestione della rete”, spiegano gli esperti. Inoltre, gli aggressori possono restare anonimi in quanto il processo di registrazione richiede solo un numero di cellulare ed è disponibile ovunque.

Ciò che preoccupa maggiormente sono i virus che vengono diffuso, i quali si insediano nello smartphone delle vittime indisturbati. Questi consentono agli hacker il pieno controllo da remoto del dispositivo. L’ultimo virus individuato si chiama ToxicEye. “Comunica con il server dell’hacker per sottrarre dati”.

Gli esperti di Check Point Software Technologies invitano “le organizzazioni e gli utenti di Telegram ad essere consapevoli delle e-mail dannose e ad andare più cauti con le e-mail che hanno per oggetto il loro nome utente e quelle con un linguaggio poco limpido”. Il motivo riguarda proprio il fatto che il social può essere usato per la diffusione di file dannosi. Inoltre, il timore è che “nuovi strumenti che sfruttano questa piattaforma continuino a essere sviluppati in futuro”. L’unico consiglio utile in questi casi è di far sempre attenzione a tutto