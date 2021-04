Diventa ufficiale la partecipazione di Serena Rossi nelle vesti di madrina della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia

Diventa ufficiale la presenza di Serena Rossi alla 78esima Mostra di Venezia che si terrà mercoledì 1 settembre 2021. La bellissima attrice negli anni ha conquistato il cuore del pubblico italiano, affermandosi un’artista a 360°: attrice, doppiatrice, cantante e conduttrice televisiva.

La Rossi salirà sul palco della Sala Grande a Palazzo del Cinema al Lido nelle vesti di Madrina conducendo le serate di apertura e chiusura (prevista per sabato 11 settembre). La 35enne di origini napoletane, ha concorso alla 74° edizione dove ha vinto un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro presentando “Ammore e Malavita”. Questa volta approderà sull’ambitissimo palco come Madrina. E’ stata proprio Serena Rossi ad ufficializzare il suo prossimo ruolo: “Per un’attrice essere chiamata a rivestire il ruolo di Madrina della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia è un grande onore“.

La Rossi ha così sottolineato il forte desiderio di tornare a fare quello che ama di più nonché ritornare a sorridere dopo un anno difficile a causa della pandemia: “A Venezia 78, vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati, vorrei che illuminassero le sale cinematografiche e tutti i luoghi del Festival. Vorrei che si riaccendessero sui volti di chi non ha potuto lavorare, ma che adesso può tornare a sperare, progettare, suonare, recitare, costruire scenografie, scrivere… Ringrazio per la fiducia la Biennale di Venezia, il direttore Alberto Barbera e il Presidente Roberto Cicutto. Sarà un Festival importante e io ce la metterò tutta. Per tutti”.

Serena Rossi conquista il pubblico: un’artista a 360°

La bellissima Serena Rossi, affascinante e talentuosa, si è avvicinata al mondo del teatro all’età di 16 anni debuttando con il musical “C’era una volta… Scugnizzi” scritto nel 2001 da Claudio Mattone ed Enrico Vaime.

Ma la Rossi conquista il cuore del pubblico approdando sul piccolo schermo con “Un Posto al Sole” in onda su Rai Tre. E’ qui che nelle vesti di Carmen, una ragazza semplice, dolce e solare ha catturato l’interesse degli italiani. Ha debuttato come conduttrice nel 2017 con Detto Fatto, sostituendo Caterina Balivo in maternità, e da allora ha continuato anche su questa strada. Difatti di recente l’abbiamo vista al timone di “Canzone segreta”.

Numerosi i suoi impegni anche con le serie Tv in onda sulla Rai e su Mediaset. Tra queste ricordiamo “Che Dio ci aiuti”, “Adriano Olivetti”, “Il Commissario Montalbano” e tante altre. Di recente l’abbiamo vista anche in “Mina Settembre”, dove ha interpretato proprio il ruolo di protagonista nelle vesti di Mina, una giovane assistente sociale sempre pronta ad aiutare gli altri mettendo la sua vita in secondo piano. Una serie che ha ottenuto un record di ascolti su Rai Uno.

Restiamo tutti in attesa di vederla sul palco della Sala Grande a Palazzo del Cinema al Lido in tutto il suo splendore e la sua professionalità. Un grande in bocca al lupo a Serena Rossi.