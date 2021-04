Sanremo 2022 potrebbe vedere alla conduzione i conduttori più amati del momento. Il pubblico è in delirio.

Pio e Amedeo con il varietà in onda su Canale 5, Felicissima Sera, sono riusciti a battere la concorrenza della Rai. Carlo Conti, tornato la scorsa settimana alla conduzione Top Dieci su Rai 1 ha visto il pubblico italiano preferire il programma condotto dal duo comico foggiano.

Pio e Amedeo hanno sorpreso la critica registrando un picco di ascolti pari al 29,72% di share e oltre 5.322.000 spettatori durante l’ospitata di Francesco Totti. La seconda puntata ha totalizzato una media di 4.013.000 spettatori con uno share del 21% . Numeri questi che saranno destinati a lievitare venerdì 30 aprile quando andrà in onda l’ultima puntata di Felicissima Sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ilary Blasi compie gli anni: la romantica sorpresa di Francesco Totti – FOTO

Sanremo 2022, i più amati del momento come conduttori: da non credere

La formula adottata da Pio e Amedeo è risultata ancora una volta vincente. Al settimanale Chi i due foggiani hanno ammesso che la televisione deve intrattenere e non si può assumere tutte le responsabilità perché la tana del demonio è internet. A chi li critica per essere a volte fuori dagli schemi e pesanti nelle loro battute loro ricordano che “il re pagava il buffone di corte per farsi prendere in giro”.

Dopo Felicissima Sera però, il vero sogno di Pio e Amedeo è quello di condurre il Festival di Sanremo con Maria De Filippi o con Carlo Conti. Attraverso i microfoni di Chi hanno fatto sapere che potrebbero essere affiancati da un conduttore che lasciasse loro la parte del divertimento, come fatto nelle ultime due edizioni della kermesse musicale da Amadeus con Fiorello.