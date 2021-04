Sanremo 2022, colpo di scena Amadeus: decisione in arrivo

Colpo di scena tra le fila Rai su Amadeus e la conduzione di Sanremo 2022. Il tema è quantomai caldo in questi giorni

Dopo due anni di conduzione consecutiva – con Rosario Fiorello come braccio destro – Amadeus è ancora sul banco delle decisioni per il Festival di Sanremo 2022. Sono tantissimi i nomi spuntati finora per la conduzione dell’evento televisivo italiano più importante, ma finora ancora nulla di certo.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, i più amati del momento come conduttori? Da non credere



Ciò che è certo è che il conduttore e direttore artistico del Festival viene scelto prima di tutti proprio per dar modo di mettere a punto, da subito, l’evento musicale previsto tra febbraio e marzo. Nonostante sia passato poco dalla vittoria dei Maneskin, è già tempo di capire chi succederà Amadeus e Fiorello.

NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi, Mediaset ha deciso: indiscrezione sul futuro conduttore



Sanremo 2022, riconfermato Amadeus? L’indiscrezione

Nonostante la sua magnifica esperienza per due anni consecutivi, Amadeus non sembrerebbe entusiasta di una riconferma. Sono in pochi ad aver condotto, nella storia del Festival, per più di due anni consecutivi la kermesse: Nunzio Filogamo, Mike Bongiorno, Claudio Cecchetto e Pippo Baudo. Tuttavia, il magazine Oggi sta spingendo affinché Amadeus si convinca per una terza edizione del programma. La decisione del conduttore è attesa in questi giorni: funzionerà il pressing dei vertici Rai?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 20, ballerino in crisi: interviene la sua insegnante

Certo è che Amadeus non ha mai condotto un Festival di Sanremo ‘tradizionale’: il primo anno la querelle di Bugo e Morgan; quello di quest’anno, invece, una kermesse atipica e senza pubblico, con troppe polemiche a seguito. La terza potrebbe essere la volta buona per Amadeus di portare a termine Sanremo 2022 in maniera tradizionale e senza intoppi.