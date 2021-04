Royal Family, nuovi gravi problemi: arriva il reclamo ufficiale

Royal Family, l’intervista di Harry e Meghan da Oprah crea altri problemi. Dopo la spaccatura a Buckingham Palace ora si affacciano all’orizzonte nuove lamentele

L’intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey ha sconvolto il mondo mediatico britannico. Le accuse di razzismo e la netta spaccatura con la Royal Family non ha lasciato indifferenti nè i diretti interessati al castello di Windsor, nè gli osservatori neutrali. Da marzo, l’Ofcom, ovvero l’autorità competente e regolatrice per le società di comunicazione nel Regno Unito, ha dovuto far fronte a numerosi reclami. Si calcola che in totale sono stati 6.449, con 246 arrivati nell’ultima settimana, dal 20 al 26 aprile.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno colpito l’opinione pubblica, divisa tra chi li appoggia e chi non sopporta un certo comportamento, vissuto come mancanza di rispetto per la corona.

La Megxit ha investito Londra da un anno ormai e sembra tenere ancora banco.

In una dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace pochi giorni dopo l’intervista, i reali hanno chiarito di non essere d’accordo con tutte le affermazioni fatte da Harry e Meghan. Il principe William ha ribadito al fratello, durante la cerimonia dei funerali del principe Filippo, di non essere d’accordo con il suo comportamento. Il duca di Cambridge è stato l’unico ad affrontare l’argomento anche in pubblico, esponendosi in prima persona.

Royal Family, l’intervista di Harry e Meghan fa ancora discutere: altri reclami all’Ofcom

Il ritorno di Harry in Gran Bretagna è stato raccontato in modo contrastante da diverse fonti reali. C’è chi giura si sia trattato di un primo passo verso la riconciliazione e chi invece sottolinea la gelida accoglienza ricevuta dal Sussex.

Nonostante i dialoghi avuti con Kate e William, Harry non avrebbe riconquistato “punti” agli occhi dei parenti. Già si fa un gran parlare per il nuovo appuntamento che potrebbe vedere di nuovo un confronto diretto tra le parti in causa. A luglio dovrebbe essere inaugurata la statua dedicata alla principessa Diana. In quell’occasione dovrebbe essere presente anche Meghan, rimasta in California in questo periodo per seguire al meglio la sua seconda gravidanza.

A distanza di un anno dall’inizio della Megxit, l’evento a Kensington Palace può portare ad ulteriori sviluppi, scrivendo un altro interessante capitolo. I tabloid non vedono l’ora di raccontarlo.