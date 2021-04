Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, incredibile decisione: ora è ufficiale

E’ durata poco la relazione amorosa tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. I due si sono lasciati ufficialmente, ad annunciarlo è l’influencer napoletana.

E’ ufficiale, la storia d’amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è finita. Ad annunciarlo ai suoi seguaci ci ha pensato proprio l’influencer napoletana. Infatti già da settimana si parlava di una crisi nella relazione tra i due, con la Nasti che assicurò tutti. Secondo la modella, i due avevano deciso di rendere ‘privata‘ la loro relazione. Invece alla fine è arrivata la decisione definitiva.

Stando a voci di corridoio, la stessa Nasti avrebbe deciso di concludere la storia con Zaniolo. La modella ha deciso di concludere la sua relazione per evitare critiche ed haters. Alla fine Chiara Nasti ha rivelato la sua decisione ai followers. Ancora una volta l’influencer ha deciso di comunicare il motivo attraverso le ‘stories’ di Instagram. Andiamo quindi a leggere il lungo post pubblicato sul suo profilo social.

Chiara Nasti lascia Nicolò Zaniolo: “Non ho più nessun tipo di relazione”

Ancora una volta Chiara Nasti ha usato le ‘stories‘ di Instagram per raggiungere i suoi seguaci. Infatti l’influencer si è sfogata sul suo profilo annunciando: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip” – continua – “Non ho più nessun tipo di relazione“. La sorella maggiore dell’ex tronista, Angela, ha poi chiesto di non inoltrarle cose compiute dall’altra persona (Zaniolo n.d.r.) visto che non sta mancando di rispetto a nessuno.

Al momento non c’è stata nessuna risposta pubblica da parte di Nicolò Zaniolo. Il calciatore, da tempo lontano dal terreno di gioco, si rende ancora una volta protagonista delle pagine di gossip. Infatti dopo la gravidanza della sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta e il presunto flirt con Madalina Ghenea, il calciatore adesso ha concluso la sua relazione con la Nasti. L’amore tra i due ha entusiasmato gli amanti di cronaca rosa, ma oggi per motivi ancora ignoti i due hanno deciso di concludere dopo pochi mesi la loro relazione.