Mara Venier si è sfogata attraverso un video dove afferma che ormai non c’è più niente da fare.

La regina della domenica, che continua a collezionare successi uno dietro l’altro, è stata intervistata dal settimanale Oggi. La conduttrice ha parlato del suo ultimo libro dedicato a sua madre. Scrivere di lei e pensarla è stato devastante per Mara Venier e scriverne è stato per molto tempo impossibile.

Zia Mara racconta che un giorno la signora Elsa le disse: “Buongiorno signora, come si chiama?” e in quell’occasione lei venne travolta dal dolore. Ha avuto così inizio il precipizio della malattia che ha colpito la madre: l’Alzheimer.

Di Elsa ha raccontato che è stata una donna piena d’amore, con grande energia e passione. La malattia ha fatto da collante tra lei e la madre aiutandola a superare vecchie ruggini. Fino al 2020 non è riuscita a guardare le sue foto, mentre il libro è stato un percorso difficile iniziato nel 2016.

Mara Venier, niente da fare: arriva il clamoroso sfogo – VIDEO

Mara Venier da 3 settimane ha modificato la sua alimentazione, seguendo una dieta, e iniziando anche a fare attività fisica all’aperto. I risultati dopo circa un mese, anche se pochi, dovrebbero iniziare a vedersi, ma zia Mara nega tutto.

Secondo la regina della domenica, le tre settimane di dieta e attività fisica sono state una vera e propria perdita di tempo in quanto la bilancia non segna nemmeno un etto perso. La zia Mara però non demorde.