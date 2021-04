Manchester United-Roma 6-2: voti, highlights e tabellino, che crollo

Manchester United-Roma 6-2: voti, highlights e tabellino. I giallorossi illudono nel 1° tempo ma, anche per sfortuna, crollano alla distanza

Manchester United-Roma 6-2: tre partite in una e alla fine la Roma, che si era illuso e aveva illuso i suoi tifosi, esce con le ossa rotte e il morale sotto terra. Una disdetta, ché alla fine del primo tempo le prospettive erano decisamente altre.

L’inizio è stato da incubo: dopo nemmeno 2 minuto Veretout al primo scatto si è bloccato per un problema muscolare ed è stato costretto ad uscire. E al primo affondo lo United è passato sull’asse Cavani-Bruno Fernandes, alla fine letale. Ma a dare una mano, anzi un braccio, è stato Pogba con un intervento sconclusionato in area che ha portato al rigore del pari. Quando poi Dzeko è arrivato pronto per finalizzare la combinazione Mkhitaryan-Pellegrini, è sembrata la svolta.

Ma in mezzo e subito dopo, Fonseca ha dovuto cambiare anche Pau Lopez e Spinazzola, anche loro infortunati, e nella ripresa è cominciata un’altra gara. Cavani ha pareggiato subito e poi firmato l’allungo procurandosi anche il rigore del 4-2 (molto dubbio): Nel finale la squadra di Solskjaer è tracimata e ora diventa quasi impossibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi: CR7 e Messi per l’attacco

Manchester United-Roma 6-2: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 9′ e 71′ rig. Bruno Fernandes (MU), 15′ rig. Pellegrini (R), 34′ Dzeko (R), 48′ e 64′ Cavani (MU), 75′ Pogba (MU), 86′ Greenwood (MU)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 6; Wan-Bissaka 6.5, Maguire 5.5, Lindelof 6, Shaw 6.5; Fred 6 (83′ Matic sv), McTominay 6; Pogba 7, B. Fernandes 8 (89′ Mata sv), Rashford 6 (76′ Greenwood 6.5); Cavani 7.5. All. Solskjaer 8

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6 (28′ Mirante 5.5); Ibanez 4.5, Cristante 5, Smalling 6; Karsdorp 5.5, Veretout sv (5′ Villar 5), Diawara 5, Spinazzola 6.5 (37′ B. Peres 5.5); Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6. All. Fonseca 5

NOTE: ammoniti Villar (R), Pogba (MU), Smalling (R)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Manchester United-Roma