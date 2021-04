Kabir Bedi ha espresso la sua frustrazione e cordoglio nei confronti dell’India, alle prese con la pandemia che sta mettendo in ginocchio il Paese.

Kabir Bedi sta soffrendo a causa della terribile situazione in cui è precipitata l’India. Il Paese e alle prese con la variante indiana del coronavirus che nella nazione asiatica sta facendo raggiungere picchi di contagi e decessi insostenibili, che stanno mettendo in ginocchio il sistema sanitario, prossimo a soccombere.

L’attore, conosciuto e apprezzato dal pubblico italiano per aver vestito i panni dell’iconico pirata Sandokan, ha parlato all’Adnkronos, raccontando quanto sia preoccupante la pandemia. “Ogni giorno sento parlare della morte di persone che conosco, o di qualcuno della loro famiglia. È straziante. Il mio cuore sanguina quando vedo la sofferenza in tutta l’India nei notiziari e nei social media. Mi ricorda quello che l’Italia ha sofferto in quella terribile prima ondata, a partire dalla Lombardia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Aurora Ramazzotti, confessione commovente: da pelle d’oca – FOTO

Kabir Bedi, la confessione è straziante: fan commossi

“Nella mia vita mi sono sempre adoperato per far conoscere l’Italia in India e l’India in Italia. Nel momento di grande sofferenza che il mio Paese sta vivendo non mi sorprende e mi riempie il cuore la mano tesa da parte della mia seconda patria, l’Italia”.

L’Italia per Kabir è la sua seconda casa. Grazie alla popolarità raggiunta sul finire degli anni ’70 con lo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima sull’eroe di Emilio Salgari, l’attore si è ritagliato un posto speciale nel cuore degli italiani.

“Ringrazio il presidente Mario Draghi per la sua decisione di sostenere l’India oggi con la fornitura di uomini e mezzi. E ringrazio tutto il popolo italiano che anche in questi momenti difficili non fa mai mancare il suo spirito di solidarietà”.