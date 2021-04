Isola dei Famosi, annuncio pazzesco: “Tommaso Zorzi in Honduras”

L’Isola dei Famosi, a breve potrebbe accogliere Tommaso Zorzi. Dopo l’invito di Iva Zanicchi, l’influencer rivela: “Potrei andare in Honduras”.

Tommaso Zorzi sta riscuotendo un discreto successo con la sua trasmissione ‘Il Punto Z‘, disponibile sulla piattaforma Mediaset Play. Nell’ultima puntata l’influencer ha avuto come ospite Iva Zanicchi. La cantante ed opinionista, durante l’intervista, ha proposto a Zorzi di volare in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. Una proposta inaspettata, con l’opinionista che si è detta delusa dalla gran parte dei concorrenti in gara.

Proprio per questo motivo la Zanicchi ha proposto a Tommaso di volare all’isola di Palapa per partecipare al programma. Dopo aver storto il naso in un primo momento, Zorzi ci ha poi pensato su ed adesso sembrerebbe disposto ad accettare un’eventuale proposta per diventare un concorrente del reality show. Inoltre nella giornata di domani dovrebbe sbarcare sull’Isola Ignazio Moser, uno dei migliori amici dell’influencer.

Isola dei Famosi, Iva Zanicchi vuole Tommaso Zorzi: “E’ un personaggio controverso”

Dopo la proposta a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi è tornata a parlare dell’Isola dei Famosi. Infatti, incalzata dall’influencer, la Zanicchi ha espresso le sue preferenze. L’opinionista apprezza moltissimo Vera Gemma, protagonista controverso del programma, amata e detestata proprio dall’ex cantante. L’attrice è stata eliminata nell’ultima puntata, una grande perdita stando all’opinione di Iva.

L’opinionista non ha solo invitato Zorzi a partecipare al programma, ma ha anche dato delle idee ai produttori per migliorare questa edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti Iva Zanicchi vede bene Jeda come spalla di Tommaso Zorzi. Il 22enne manager di diversi artisti musicali è fidanzato con Vera Gemma e l’ex cantante lo vede bene come opinionista in trasmissione. Insomma vedremo se gli autori del programma accoglieranno le proposte di Iva, proponendo a Tommaso Zorzi di partecipare al reality.