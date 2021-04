Isola dei Famosi, Mediaset ha deciso: indiscrezione sul futuro conduttore

Una particolare indiscrezione direttamente da Mediaset riguarda la futura conduzione del reality show l’Isola dei Famosi, attualmente affidato ad Ilary Blasi

Quest’anno l’Isola dei Famosi non sta convincendo il pubblico italiano, i dati degli ascolti sono troppo bassi per una prima serata di Canale 5 ed a Mediaset se ne sono resi conto. Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi stanno intrattenendo dallo studio di Roma, in sinergia con Massimiliano Rosolino in Honduras, ma le cose non vanno come sperato.

Tuttavia, nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione che Canale 5 ha deciso di chiudere un contratto di altri 3 anni con con Banijay, società che produce il programma ereditato da Magnolia.

Isola dei Famosi, confermata la conduzione di Ilary Blasi?

Dal 2006 Ilary Blasi è la padrona di casa delle reti Mediaset. Ironia, spontaneità, capacità di intrattenere il pubblico, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono la moglie di Totti. Nonostante sia al suo primo anno di conduzione de l’Isola dei Famosi ed i dati non siano proprio confortanti, sembrerebbe che si vada verso una sua riconferma almeno per il prossimo anno. Dopo Simona Ventura, Nicola Savino e da ultima Alessia Marcuzzi, l’ex Miss Italia potrebbe portare ancora avanti la trasmissione.

Maggiore curiosità la destano il ruolo degli opinionisti l’anno prossimo. Chi ci sarà? Tommaso Zorzi ha convinto il pubblico, tanto da avere un piccolo spazio tutto suo ne Il Punto Z, ma Elettra Lamborghini ha diviso in due il pubblico italiano. Verso la bocciatura Massimiliano Rosolino non ritenuto all’altezza dall’opinione pubblica.