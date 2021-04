Francesca Manzini, l’annuncio spiazza i fan: “È finita”

La comica e conduttrice Francesca Manzini, che di recente ha preso parte a Striscia La Notizia, ha spiazzato i fan con un annuncio a sorpresa

Si dovevano sposare in estate, ma non ci sarà nessun matrimonio tra Francesca Manzini ed il fidanzato Christian. La coppia si era messa insieme circa un anno fa e nei mesi scorsi avevano deciso di convolare a nozze. La comica aveva raccontato diverse settimane fa di aver subito capito che Christian era l’uomo giusto per lei, poi d’un tratto tutto è cambiato.

“Nessun matrimonio, fine di una storia, inizio della mia, Francesca. Giunta al termine con Christian al quale rimane sempre un grande affetto per tutto ciò che si è passato e condiviso”, ha annunciato su Instagram la Manzini di punto in bianco. In un breve video ha anche spiegato che l’addio “è stato un bene per entrambi”. Tra i due l’affetto resiste, ma la conduttrice ha capito che bisogna darci un taglio quando si capisce che non si è compatibili ed ha voluto dare coraggio a tutti coloro che non lasciano una persona per paura di affrontare una storia con una nuova.

Francesca Manzini, quale sarà il futuro in tv

Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Francesca Manzini è una versatile comica e conduttrice che negli ultimi anni si è destreggiata abilmente tra Rai e Mediaset, riscuotendo sempre grande apprezzamento. Prima dell’arrivo di Michelle Hunziker, ha condotto temporaneamente Striscia La Notizia accanto a Gerry Scotti.

Quale possa essere il suo futuro in televisione al momento non si sa, ma sicuramente la Mediaset ha in serbo qualche progetto per lei. Non sono, tra l’altro, escluse nuove apparizioni al tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5.