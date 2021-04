Fortnite accoglie Batman: un leak svela l’uscita della nuova skin – FOTO

Batman si appresta a tornare nuovamente su Fortnite. Un leak mostra in anteprima skin e data di uscita

Sono stati giorni molto intensi per Fortnite. Il battle royale di Epic Games ha annunciato la nuova partnership con Neymar Jr. Skin del fenomeno del PSG e torneo dedicato: ottime notizie per tutti gli utenti del videogame! Ma le novità non sono di certo finite qui, anzi. Le nuove collaborazioni con brand di livello continuano ad essere in cima ai piani dell’azienda.

Vi abbiamo parlato a più riprese del nuovo fumetto dedicato ai supereroi DC Comics. Dopo l’uscita del primo numero, i player hanno potuto riscattare Harley Quinn con un codice. Presto un altro amatissimo eroe è pronto a sbarcare su Fortnite con una nuova skin: stiamo parlando di Batman. Grazie ad un leak, possiamo svelarvi le prime immagini e parlare già di data di uscita.

ICYMI: The new Batman cosmetics were decrypted, and will be available on the 5th of May!#Fortnite pic.twitter.com/9bxJOQN5t4

— Max // Fortnite Leaks (@FNLeaksAndInfo) April 29, 2021