Esonero Pirlo, incredibile sostituto sulla panchina della Juventus: le ultime

Novità in arrivo sulla panchina della Juventus in seguito al probabile esonero di Pirlo: indiscrezioni sui nomi nuovi

Un’indiscrezione pazzesca appare sulle colonne di Tuttosport che vedrebbe Gennaro Gattuso sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. La sensazione del quotidiano sportivo arriva dal fatto che Cristiano Ronaldo e Gattuso abbiano lo stesso agente: Jorge Mendes.

Il rapporto tra l’agente e la società è ottimo, pertanto potrebbe andare in porto un’operazione del genere. Il punto di forza e quello che potrebbe anche interessare alla società bianconera è la capacità di Rino Gattuso nel saper mettere carattere alle sue squadre, così come fatto a Napoli, seppure con difficoltà. La Juventus ha bisogno di un ricambio generazionale e di rivisitare il monte ingaggi, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions.

Esonero Pirlo, c’è possibilità di un rinnovo?

Ad oggi, la possibilità che Andrea Pirlo possa sedere sulla panchina della Juventus per un altro anno sembra essere remota. La possibilità scenderebbe allo 0% se dovesse arrivare una mancata qualificazione in Champions League. Ad ogni modo, la società bianconera è alla ricerca di un allenatore che possa essere all’altezza della Juventus che cerca insistentemente la vittoria della massima competizione europea.

Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri sembrano essere i due nomi in pole per la prossima stagione, ma non è detta l’ultima. Molto dipenderà dalla classifica di giugno e dalla qualificazione in Champions – o meno – dei bianconeri ed annessi introiti. È noto, infatti, che Andrea Agnelli debba fare i conti con le proprie tasche e da ciò ne conseguirà un mercato più cauto ed una riduzione notevole del monte ingaggi.