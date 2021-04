Covid, la Pfizer annuncia: “Presto pronto il vaccino per 12-15 di età”

La Pfizer ha annunciato per l’estate l’arrivo del vaccino anti-Covid, destinato alle persone nella fascia di età tra i 12 ed i 15 anni

Pfizer e BioNTech hanno annuncio che dal prossimo giugno sarà pronto il vaccino anti-Covid, destinato alle persone nella fascia di età tra i 12 ed i 15 anni.

L’amministratore delegato Sahin si è detto soddisfatto ai microfoni del settimanale Der Spiegel ed ha rimarcato che il prodotto ‘è in fase finale’ per ciò che riguarda la preparazione della richiesta di approvazione all’Ema. Già è stata presentata alla Food and drug administration.

I tempi stimati per la valutazione dei dati vanno dalle 4 alle 6 settimane, ma già al momento appaiono ‘incoraggianti’. Il vaccino sarebbe tollerato al 100% dai 12 anni a salire.