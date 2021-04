Covid, Fedriga: “Sistema a colori? È utile, ma da rimodulare”

Covid, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha ipotizzato una rimodulazione del sistema a colori in Italia

Intervenuto su La7, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha parlato – tra le altre cose – del sistema a colori vigente in Italia dallo scorso autunno. “Credo che questo tipo di restrizioni siano state molto utili nell’autunno dello scorso anno. Ma penso altrettanto che le misure in mezzo ad una pandemia vadano modulate rispetto alla situazione contingente” ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia.

“Faccio un esempio: a marzo 2020, le misure restrittive nazionali erano utili e funzionali al contenimento del Covid. Oggi nessuno si deve sentire smentito se sostiene che si possano trovare strategie diverse per essere più efficaci. Bisogna tenere conto della situazione attuale, della diffusione del virus ma anche della condivisone delle misure da parte della comunità” ha tenuto a sottolineare Fedriga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zaffini (FDI) a iNews24: “Coprifuoco e Speranza, la Lega smetta di ostacolare FDI. Il nemico sta da un’altra parte”

Covid, Fedriga: “Per il turismo, le restrizioni non aiutano”

Sempre affrontando il discorso restrizioni anti Covid, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga – ai microfoni di La7 – ha allargato il discorso al turismo in Italia. “Misure come il coprifuoco e gli orari delle chiusure non fanno altro che disincentivare le prenotazioni nelle varie località turistiche. Credo sia fondamentale una programmazione con tempo accettabili” ha spiegato il governatore del Friuli Venezia Giulia: “Ieri abbiamo proposto con la Conferenza delle Regioni di andare a rivedere la riapertura dei parchi, terme e altro“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> La solidarietà in cucina: lo chef stellato Deleo ai fornelli di un’RSA per disabili

“Se non anticipiamo l’allentamento di alcune misure rispetto al primo luglio, stiamo semplicemente dicendo che non si aprirà la stagione estiva” ha concluso Fedriga a Omnibus su La7.