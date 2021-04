Cdm, approvato decreto Proroghe: nessuna norma su concessioni balneari

Si è riunito questo pomeriggio il consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto proroghe: addio anche alla soglia del 50% per lo smart working dei dipendenti pubblici

Si è riunito quest’oggi, giovedì 29 aprile, il Consiglio dei ministri il quale ha approvato il decreto proroghe senza intervenire sulle concessioni balneari e le licenze per gli ambulanti. Dunque non è stata inserita alcuna norma per quanto concerne la proroga delle concessioni balneari.

Queste ultime difatti sono già esistenti, la prima norma riguarderebbe la proroga al 2033 e la seconda riguarderebbe invece il congelamento delle concessioni causa Covid. La stagione estiva sembrerebbe dunque essere tranquilla sia per i gestori che per gli utenti dei siti balneari.

Smart working per i dipendenti pubblici, Brunetta: “Addio alla soglia minima del 50%”

Arriva anche lo stop per quanto concerne lo smart working per i dipendenti pubblici che prevedeva il 50% di questi lavoratori impegnati nelle attività lavorative secondo queste modalità. Dunque, lo smart working ha ottenuto il via libera a proseguire fino ad una nuova definizione.

Il ministro Renato Brunetta ha dichiarato attraverso il suo account di Facebook: “Si torna alla normalità. Addio alla soglia minima del 50% per lo smart working nella Pubblica amministrazione. Fino alla definizione della disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere alle modalità semplificate relative al lavoro agile, ma sono liberate da ogni rigidità. È la novità del decreto legge ‘proroghe’ approvata oggi in Consiglio dei ministri su mia proposta”.

