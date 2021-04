Calciomercato Milan, non solo Donnarumma: un altro big va alla Juventus. I rossoneri non sono riusciti ad accontentare il centrocampista

Il Milan sta attraversando un periodo estremamente difficile sul campo. Tra un discorso e l’altro sulla Superlega, i rossoneri si ritrovano al momento al quinto posto e rischiano seriamente di rimanere esclusi dalla prossima Champions League. Dopo un’intera stagione trascorsa nei vertici della classifica della Serie A, le sconfitte con Sassuolo e Lazio hanno improvvisamente gettato ombre su un anno che sembrava speciale. Dal sogno scudetto cullato nel girone d’andata, “all’incubo” Europa League. Tutto questo non agevola la programmazione della società sul mercato, ancora non sicura di poter contare sui proventi della principale competizione europea. Maldini e Massara devono fare i conti con i problemi relativi ai rinnovi contrattuali. Gianluigi Donnarumma è sempre più lontano da Milanello, con le pretese di Raiola inavvicinabili da Gazidis e Singer. Il portiere finirà con ogni probabilità alla Juventus, che rimane alla finestra anche per un altro gioiello del “Diavolo“.

Calciomercato Milan, non solo Donnarumma: anche Calhanoglu verso la Juventus

Secondo quanto riferito da Top Calcio 24, gli occhi della “Vecchia Signora” sono concentrati su Hakan Calhanoglu. Il turco, ex Bayer Leverkusen è in scadenza a giugno e non ha trovato l’intesa per l’adeguamento contrattuale. Gli abboccamenti con la Juventus risalgono ormai a diversi mesi fa e Torino resta la sua prima scelta. Gli dovrebbe essere garantito un contratto da circa 5 milioni a stagione e dovrebbe prendere il posto di Ramsey, destinato a lasciare l’Italia.

Paratici e Nedved stanno cercando di operare il più possibile attraverso il mercato dei parametri zero per non gravare sulle dissestate casse bianconere. Dal Milan potrebbero arrivare proprio quei due pezzi pregiati per rilanciare un progetto che ultimamente ha perso la strada maestra. La firma del numero 10 è attesa nelle prossime settimane.