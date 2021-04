Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi: CR7 e Messi per l’attacco

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo pronto a salutare. Nel suo futuro potrebbe esserci Leo Messi

L’epilogo dell’avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo sembra ormai essere scritto. Il fenomeno portoghese lascerà Torino al termine della stagione, dopo tre anni vissuti tra luci e ombre e un’ultima stagione disastrosa per il club. La Juventus dovrà intervenire nella prossima sessione di calciomercato, per sostituire un giocatore di questa caratura nel modo migliore.

Ma dove può finire l’ex Real Madrid? Le squadre disposte a prenderlo sono parecchie, alcune più scontate e altre meno. Si è parlato di un possibile ritorno in Spagna, ma al momento Florentino Perez sembra intenzionato ad acquistare Kylian Mbappé dal PSG. Sarebbe proprio questo affare a sbloccare una clamorosa ipotesi di mercato: CR7 e Messi insieme a Parigi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Esonero Pirlo, incredibile sostituto sulla panchina della Juventus: le ultime

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo con Messi al PSG

Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar: tridente da fantascienza? Non per Sport. Il quotidiano spagnolo questa mattina ha lanciato una vera e propria bomba di mercato. Il numero 7 della Juventus lascerà quasi sicuramente l’Italia al termine della stagione, e anche l’avventura di Leo Messi al Barcellona potrebbe concludersi. Col trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid, lo sceicco Al-Khelaifi vorrebbe regalare a Pochettino l’attacco dei sogni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, primo colpo per l’estate: affare ai dettagli

Neymar non rimarrebbe da solo a guidare l’attacco del club francese, anzi. Un tridente da Playstation, per innalzare ancor di più il livello del reparto offensivo e puntare ai massimi obiettivi in ogni competizione. Al momento si tratta di una ipotesi di mercato non ancora confermata, ma chissà che la prossima estate ci riservi clamorose sorprese.