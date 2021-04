Calciomercato Inter, il giocatore spiazza tutti: “Mi piacerebbe giocarci”

Calciomercato Inter, un obiettivo di mercato ha spiazzato tutti con le ultime dichiarazioni: “Mi piacerebbe giocarci”

Con lo scudetto ormai in cassaforte, l’Inter è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Il presidente Steven Zhang è arrivato a Milano, e ha già l’agenda fitta di impegni. Per prima cosa dovrà incontrarsi col tecnico Antonio Conte, per discutere degli obiettivi futuri e stendere un piano per la prossima sessione di calciomercato.

Tanti i nomi sulla lista di Marotta, anche se i fondi a disposizione non permetteranno spese folli. Tra i ruoli che più urgono di rinforzi, c’è sicuramente la fascia sinistra. L’idea è quella di “bilanciare” lo strapotere di Achraf Hakimi a destra con un altro giocatore altrettanto decisivo. È spuntato anche il nome di Robin Gosens dell’Atalanta, in scadenza nel 2022.

Calciomercato Inter, Gosens: “Mi piacerebbe giocare al Borussia Dortmund”

Tedesco di origine, Robin Gosens ha parlato all’agenzia DPA del proprio futuro e di un possibile trasferimento al Borussia Dortmund. “Se mi ci vedo lì? È una domanda difficile al momento. Chiaro che se arrivare davvero un’offerta e vogliono che io giochi per loro il prossimo anno, ci penserei seriamente. Si tratta di una questione di ambizioni, e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno” le sue parole spiazzanti, che aprono spiragli su un trasferimento al termine della stagione.

Avvicinato anche all’Inter per la prossima sessione di calciomercato, l’esterno atalantino ha però in mente di concludere al meglio la stagione e di giocare gli Europei con la maglia della Germania: “Mi piacerebbe esserci, e credo di essere vicino a questo momento“.